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Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu

AA |  11 Temmuz 2021 Pazar - 20:52 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 20:52

Afyonkarahisar'da, serinlemek için girdikleri sulama göletinde boğuldukları öne sürülen 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi.


Merkeze bağlı Kızıldağ köyünde dün hayvan otlatan Hamza ve Muhammet Can Örnek, serinlemek için bölgedeki sulama göletine girdi.
 
Akşam hayvanlarla eve dönmeyen iki kardeşi, ailesi aramaya çıktı.
 
Gece kardeşlerin ayakkabılarını göletin çevresinde bulan yakınları, boğulma ihtimali üzerine durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
 
2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
 
Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekibi sevk edildi. Dalgıç polis ekibi, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından iki kardeşin cesedini göletten çıkardı.

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