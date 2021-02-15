15 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 0.00 EURO 8,5310 0.06
USD 7,0300 -0.08 ALTIN 411,560 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem

15 Şubat 2021 Pazartesi - 0:24 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 0:24

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Isparta, Burdur ve çevre illerde de hissedildi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Afyon'un Dinar ilçesinde saat 00:08'de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5.39 km olarak açıklandı.
 
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

ETİKETLER

Afyonkarahisar Dinar deprem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.