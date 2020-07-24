Afyon Sadıkbey TOKİ kura sonuçları – TOKİ Afyon Sadıkbey kura çekimi ve 2+1 245 – 3+1 105 TOKİ Afyon Merkez kura sonuçları 2020

TOKİ Afyon Merkez Sadıkbey kura çekilişi ve sonuçları merak ediliyor. Afyon Merkez Sadıkbey 350/100000 Toplu Konut Projesi başvurusu onaylanan Afyonlulara, TOKİ Afyon Merkez kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 245 - 3+1 105 konutun hak sahibinin belirleneceği Düzce TOKİ kura sonuçları, saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Afyon Sadıkbey kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Afyon Sadıkbey TOKİ kura kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? İşte TOKİ Afyon Merkez TOKİ kura sonuçları…

Afyon Sadıkbey TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Afyonlular, TOKİ Afyon Merkez Sadıkbey çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 245, 3+1 105 toplam 350 kişinin konut sahibi olacağı Afyon Sadıkbey TOKİ kura sonuçları saat 10.00’da çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Afyon Sadıkbey kura çekimi ve sonuçları…

TOKİ AFYON MERKEZ SADIKBEY KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Afyon Sadıkbey kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

AFYON MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

AFYON SADIKBEY TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ Afyon Merkez Sadıkbey 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

AFYON SADIKBEY TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ