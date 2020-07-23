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- Afyon Merkez Çetinkaya TOKİ kura sonuçları - Afyon Çetinkaya TOKİ çekilişi ve 2+1 336 – 3+1 144 TOKİ Afyon Merkez Çetinkaya kura sonuçları
Afyon Merkez Çetinkaya TOKİ kura sonuçları - Afyon Çetinkaya TOKİ çekilişi ve 2+1 336 – 3+1 144 TOKİ Afyon Merkez Çetinkaya kura sonuçları
23 Temmuz 2020 Perşembe - 14:38 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 14:38
Afyon Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, Afyon Merkez Çetinkaya 480/100000 Toplu Konut Projesi’nda başvurusu onaylananlar, TOKİ Afyon Merkez Çetinkaya kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 336 - 3+1 144 konutun hak sahibinin belirleneceği Afyon Çetinkaya TOKİ kura sonuçları, saat 14.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Afyon Merkez Çetinkaya TOKİ kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Afyon Çetinkaya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? TOKİ Afyon Merkez Çetinkaya TOKİ kura sonuçları…
Afyon, TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylananlar, TOKİ Afyon Merkez Çetinkaya çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 336, 3+1 144 toplam 480 kişinin konut sahibi olacağı Afyon Merkez TOKİ kura sonuçları saat 14.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Afyon Merkez Çetinkaya kura sonuçları…
AFYON ÇETİNKAYA TOKİ ÇEKİLİŞİ
TOKİ Afyon Çetinkaya kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
AFYON ÇETİNKAYA MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA TOKİ KURA SONUÇLARI
Afyon Çetinkaya Merkez 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ AFYON ÇETİNKAYA TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ