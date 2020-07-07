Afyon İscehisar TOKİ kura sonuçları (189konut) - Afyon TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi

Afyon İscehisar TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Afyonlular, TOKİ Afyon İscehisar kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 132, 3+1 57 toplam 189 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Afyon kura sonuçları saat 12.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Afyon İscehisar kura sonuçları 2020…
AFYON İSCEHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ
TOKİ Afyon kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ AFYON İSCEHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ
AFYON İSCEHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
Afyon TOKİ İscehisar kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ AFYON İSCEHİSAR SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA
TOKİ AFYON MERKEZ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek