Afyon İscehisar TOKİ kura sonuçları (189konut) - Afyon TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi

Afyon İscehisar 2. Etap 250/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Ayfonlular, TOKİ Afyon İscehisar kura çekilişini merak ediyor. 2+1 132, 3+1 57 konutun hak sahibinin belirleneceği Afyon İscehisar canlı yayını saat 12.00’de belli olacak. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek TOKİ Afyon İscehisar kuraları, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Ayfon İscehisar TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ Afyon İscehisar TOKİ kura sonuçları 2020…

Afyon İscehisar TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Afyonlular, TOKİ Afyon İscehisar kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 132, 3+1 57 toplam 189 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Afyon kura sonuçları saat 12.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Afyon İscehisar kura sonuçları 2020…

AFYON İSCEHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ Afyon kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ AFYON İSCEHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ

AFYON İSCEHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

Afyon TOKİ İscehisar kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ AFYON İSCEHİSAR SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA

TOKİ AFYON MERKEZ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek