- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Afyon Evciler TOKİ kura sonuçları - TOKİ Afyon canlı yayın kura çekilişi ve 2+1 140 – 3+1 60 Evciler TOKİ kura sonuçları
Afyon Evciler TOKİ kura sonuçları - TOKİ Afyon canlı yayın kura çekilişi ve 2+1 140 – 3+1 60 Evciler TOKİ kura sonuçları
24 Temmuz 2020 Cuma - 12:33 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 12:33
TOKİ Afyon kura çekilişi ve sonuçları merak ediliyor. Afyon İli Evciler İlçesi-Evciler Gökçek 200/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi başvurusu onaylanan afyonlular, Afyon Evciler TOKİ kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 140 - 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Evciler TOKİ kura sonuçları, saat 12.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Afyon kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Afyon Evciler TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? Evciler Gökçek TOKİ kura sonuçları…
Afyon Evciler TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Afyonlular, Evciler TOKİ kura sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı Afyon Evciler Gökçek TOKİ kura sonuçları saat 12.00’de çekilmeye başlandı. İşte Afyon Evciler TOKİ kura sonuçları…
TOKİ AFYON CANLI YAYIN KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Afyon kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
AFYON EVCİLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
ECVİLER GÖKÇEK TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ Evciler Gökçek 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
AFYON EVCİLER TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ