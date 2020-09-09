Afyon Emirdağ SYDV personel alımı yapacak! Afyon Emirdağ SYDV personel alımı şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyon’da personel alımı yapacağını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde memur ve personel alımı yapılacak. İlan Aile Bakanlığı ve İŞKUR üzerinde duyuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Afyon SYDV bünyesine personel alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden verilen ilanda şartlar da aktarıldı. Afyon Emirdağ SYDV personel alımı şartları nelerdir?

SYDV PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

İyi derecede bilgisayar (Windows,Word, Excel,Powerpoint, vb. ofis programları) kullanmak.

YÖK Tarafından tanınan üniversitelerin 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler) Halkla İlişkiler, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi bölümlerinden mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet etmek,

YÖK tarafından tanınan Üniversitelerin Dört Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler) Halkla İlişkiler, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

Resmi yazışmaları yapabiliyor olmak,

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, vb. ofis programları ) kullanabiliyor olmak,

En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak

Son 6 aydır Emirdağ İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (Nüfus Müdürlüğünden alacağı Adres Bilgileri Raporu ile belgelendirmek),

İş tanımlarında belirtilen görevlerini aksatacak herhangi bir engeli bulunmamak,

Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak,

En az 5 yıl işten ayrılmayacağını kabul ve taahhüt etmek, taahhütname şartları yerine getirilmediği takdirde, Vakıf Mütevelli Heyeti’nin belirlediği tazminatı ödemeyi kabul etmek.

ÖSYM tarafından 2018-2019 yılında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir

SYDV PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

SYDV memur ve personel alımı ilanlarına başvurular İnternet ortamından ve şahsen yapılacak. Aile Bakanlığı resmi İnternet adresinde yayımlanan SYDV ilanlarına " vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/AnnouncementList.aspx" adresi üzerinden ulaşabilir. İlana başvurusu 15 Eylül’de sona erecek. Evraklar ise 16 Eylül’e kadar teslim edilecek.