Afyon 225 TOKİ kura sonuçları – Afyon TOKİ çekilişi CANLI YAYIN ve 2+1 158 – 3+1 67 TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi

Afyon 225 TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Afyonlular, TOKİ Afyon 225 çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 158, 3+1 67 toplam 225 kişinin konut sahibi olacağı Afyon TOKİ kura sonuçları saat 12.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Afyon 225 kura çekimi ve sonuçları…

AFYON TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ Afyon 225 kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

AFYON 225 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME

AFYON 225 TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ AFYON KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020