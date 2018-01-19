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Afrin sınırına "Kayı" güvenlik sistemi

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 14:30 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 14:30

Hatay'da terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin sınırına kurulan, modern elektronik algılayıcı cihazların yer aldığı "Kayı Sınır Güvenlik Sistemi"nin ilk bölümü faaliyete geçti.


Suriye sınırında yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan  modüler duvar çalışmalarında sona yaklaşılırken, güvenlik güçleri hudut  bölgesinde 24 saat devriye görevi yürütüyor.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, güvenlik önlemlerine  ek olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından "Kayı Sınır Güvenlik Sistemi"  adlı proje geliştirildi.

Hatay'ın Afrin sınırında 40 kilometrelik alana kurulacak sistemin, 20  kilometrelik kısmının kurulumu tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından test edilen sistem, ilk testlerden  başarıyla geçti.

 

HAVA, KARA VE YER ALTINDAN GELECEK TEHDİTLERE GEÇİT YOK

Türk yapımı cihazların yer aldığı elektronik sistem sayesinde sınıra  yaklaşan İHA, araç veya insanlar tespit edilip, komuta merkezi uyarılıyor.  Sınırda kaydedilen tüm görüntüler tek merkezde toplanılıyor ve kameralar tehdit  oluşturan nesneye otomatik  odaklanıyor. Radar karıştırıcı cihazların da  bulunduğu sistem, her türlü tehditte komuta merkezindeki güvenlik güçlerine bilgi  aktarıyor.

Sisteme entegre edilen ASELSAN üretimi SARP Uzaktan Komutalı Stabilize  Silah Sistemi sayesinde Türk topraklarına yapılan saldırı noktası anında  bulunuyor. Silah, hedefe otomatik olarak odaklanarak, verilecek komutla nokta  atışı yapabiliyor.

Toprak altına yerleştirilen sensör sayesinde de hem hudut hattına  yaklaşan nesneler hem de yer altına kazılacak tüneller tespit edilebiliyor.

Hudut birliklerinin güvenliğini de artıran Kayı Sınır Güvenlik Sistemi  ile sınır denetimi elektronik sistemle sağlanıyor.

Sistemin tüm Suriye sınır hattına kurulması planlanıyor.

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