Afrin şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışmalarda şehit olan 8 askerin cenazesi Hatay, Kırıkhan ve Hassa devlet hastaneleri morglarından alınarak memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havaalanı'na götürüldü.

Hastanelerin morglarından Türk bayrakları asılı ambulanslara alınan şehitlerin cenazeleri Hatay Havaalanı'na gönderildi. Havaalanında basına kapalı gerçekleştirilen uğurlamanın ardından şehitler Jandarma Astsubay Uğur Palancının (28) cenazesi İzmirin Gaziemir ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) cenazesi Kastamonu 'nun İnebolu ilçesi Dibek köyüne, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) cenazesi Isparta 'ya, Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) cenazesi Konya 'ya, Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in cenazesi Eskişehir 'e, Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) cenazesi Van 'ın Erciş ilçesine, Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in cenazesi Aydın 'ın Nazilli ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Ozan Gökçe'nin cenazesi ise Hatay'ın Payas ilçesine gönderildi.

BABASI OĞLUNUN TABUTUNU OMUZLADI

Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un cenazesi askeri uçakla Konya Havalimanı'na getirildi. Havalimanında şehit için karşılama töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, askeri ve mülki erkan katıldı. Uçaktan askerlerin omuzlarında indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna babası Ahmet Koç da omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un cenazesi, Namazgahta kılınacak ikindi ve cenaze namazını müteakip Konya Şehitliğinde defnedilecek.