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Afrin operasyonunda yoğun çatışma!

28 Ocak 2018 Pazar - 10:05 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 10:05

TSK ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda yoğun çatışmalar başladı


Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in  kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı. 
 
Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO ile PYD/PKK  arasında Burseya Dağı'nda yoğun çatışmalar yaşanıyor.
 
Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de  muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki  sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.
 
Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı
 
Genelkurmay Başkanlığı, harekatın ilk günü yaptığı açıklamada,  operasyonun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş  Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin  toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti.  Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar  gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.
 
Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya  devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu.  Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü  Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos  Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin  kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü,  Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.
 
Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde  65'i örgütün işgali altında bulunuyor.
 
  
 
    Muhabir : Levent Tok,Ömer KoparanYayınlayan : Zülal Eser  
 
 28.01.2018 10:00:59

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