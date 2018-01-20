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Afrin operasyonu için hazırlandılar!

İHA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 9:54 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 9:54

Suriye’nin Azez kentinde ÖSO Afrin operasyonu için hazırlanıyor. Fırat Kalkanı sonrası düzenli orduya geçen ÖSO askerlerinin ellerindeki Türk bayrakları dikkatleri çekiyor.


Türkiye’nin sınır güvenliği için Afrin’e yönelik operasyon sinyalini vermesiyle birlikte Türkiye-Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Şimdi herkes Afrin operasyonu başladı mı? Afrin operasyonu ne zaman başlayacak? sorusunu soruyor.

Güvenlik uzmanları son gelişmelerden sonra operasyonun her an başlayabileceğini ifade ediyor.

TSK, TOP ATIŞLARINA DEVAM EDİYOR

TSK, Afrin kırsalında PYD/ YPG terör örgütüne ait mevzileri top atışına tutarken Fırat Kalkanı Harekatı’nda önemli roller üstlenen Özgür Suriye Ordusu da Azez’de operasyona hazırlanıyor.

Görüntülerde Fırat Kalkanı sonrası düzenli orduya geçen ÖSO’da Türk bayraklarıyla eğitim yapan askerlerin yürüyüşleri ve hazırlıkları dikkat çekiyor. Şimdi herkes Afrin operasyonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

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