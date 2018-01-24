Afrin operasyonu devam ederken jandarma dağlarda!

Afrin operasyonun beşinci gününe girilirken ülke içinde de jandarma birlikleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. İşte an itibari ile ülke içinde PKK'ya yönelik dağlarda devam eden o operasyonlar...

