Afrin’in anahtarı Özel Kuvvetler’de

Afrin’deki terör hedeflerine yönelik olası operasyonda ilk sızmayı bordo bereliler yapacak. Operasyon boyunca diğer birlikler, Özel Kuvvetler’e göre pozisyon alacak. Tüm hazırlıklar da onların tercihleriyle şekillendi.

Afrin harekâtının en kritik birimi Özel Kuvvetler olacak. İlk sızmayı onlar yapacak, sahadaki diğer birlikler de onlara göre pozisyon alarak, bordo berelilerin yönlendirmesiyle hareket edecek.

BORDO BERELİLERE KİLİT ROL

Bir haftadır Türkiye'nin gündemine oturan Afrin harekâtı başlamak üzere. Bir yandan diplomatik girişimler sürerken, sınıra asker ve zırhlı birlik sevkıyatı da devam ediyor. Afrin harekâtının en önemli unsuru ise bordo bereliler olacak. Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak hareket eden Özel Kuvvetler Komutanlığı da uzunca bir süredir yaptığı hazırlıkları tamamladı. Harekât planlarının hazırlanmasında Özel Kuvvetler personelinin Afrin'den topladığı bilgiler etkili oldu.

KOMANDOLAR ÖZEL SEÇİLDİ

Özel kuvvetlerin belirlediği ihtiyaçlara göre hazırlıklar şekillendirildi. Bordo berelilerin bu kapsamda Afrin'de kullanılacak tankların belirlenmesine kadar etkili olduğu, MA63 tipi tanklar yerine Leopard tanklarını talep ettikleri öğrenildi. Bölgeye gönderilen komandoların da bordo berelilerle uyum sağlayacak tecrübeli personelden seçildiği belirtiliyor.

Harekât başladığı anda ilk sızmayı da bordo bereliler yapacak. Sahada yaşanan çatışmalar sırasında diğer birliklerin alacağı pozisyonlar başta olmak üzere hamleler de yine Özel Kuvvetler'in yönlendirmesiyle olacak. Harekât sırasında imha edilecek yerler, anlık gelişen tehlike durumlarında alınacak pozisyon da yine bordo berelilere göre şekillenecek.

SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPACAKLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik olası sınır ötesi operasyonu gündemdeyken terör örgütü YPG/PYD/PKK, kentteki bazı gençleri zorla silah altına almaya, halktan haraç toplamaya, gasp ettikleri evlerde de siperler oluşturmaya başladı. Az sayıda eşya alabilen aileler, ilçeyi terk ederek özellikle Halep'e doğru giderken teröristler kritik bölgelerde yaşayan halkın kenti terk etmesine ise izin vermiyor. Terör örgütünün, TSK'nin olası bir harekâtı sırasında halkı "canlı kalkan" yapmayı planladığı belirtildi. Öte yandan Suriye'nin kuzey bölgelerini kontrol eden terör örgütü PYD, 'Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde ve güneyinde Kürt güçler tarafından kontrol edilen bölgelerin PYD ile dayanışma içinde olacağı belirtilip "Afrin yalnız kalmayacak" denildi. (Sabah)