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Afrin'i vuran 72 uçağın sırrı

21 Ocak 2018 Pazar - 7:28 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 7:28

TSK'nın Afrin'de başlattığı operasyonun ilk gününde 72 Türk savaş uçağı havalandı ve 108 terör hedefini vurdu. Hareket için havalanan uçak sayısının özel bir anlamı da bulunuyor.


TSK'nın Afrin'de PYD/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde terör hedefleri havadan vuruldu. Dün saat 17.00'de başlayan harekatta TSK'nın açıklamasına göre Türk savaş uçakları 18.30 itibarıyla belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Harekata 72 uçak katıldı. Harekata katılan uçak sayısı Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nı akıllara getirdi.
 
24 Ağustos 2016'da başlayan ve 7 ay 5 gün sonra yani 29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 72 şehit vermiştik. 20 Ocak 2017 itibarıyla başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen harekatın ilk gününde havalanan 72 uçak, Fırat Kalkanı'nda şehit olan 72 Mehmetçik'e bir anlamda saygı duruşu oldu.
 
'YAKIN TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEDİ'
 
Öte yandan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da operasyona katılan uçak sayısına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ağar, "Afrin karasalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi. En son 2007’de Irak’ın kuzeyine yapılan harekata 50 uçak katılmıştı. 113 hedefin % 95.57 bir isabetle 108’inin vurulması ise bir rekor. Dünyada benzeri yok" dedi. (Habertürk)

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