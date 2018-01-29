Afrin'i temizlemek için bir ay

Türk birliklerine komuta eden bir subay, Afrin’in tamamını temizlemek için, ÖSO mensuplarına “En fazla bir ayımız var” diyerek hedef koydu. Burseya’nın alınmasının ardından başta Kestel olmak üzere Afrin içlerine doğru operasyonların yoğunlaşması bekleniyor.

Zeytin Dalı Harekâtı, Afrin çevresinde konuşlanan birliklerin ilçeye 7 noktadan girmesiyle başlamıştı. Şimdiye dek cephe açılmayan Tel Rıfat ve İdlib tarafından da önümüzdeki günlerde taarruz beklenirken, dün Özgür Suriye Ordusu personeline bir Türk subayının söyledikleri basına yansıdı.

Türk subayın verdiği talimata göre, girilen 7 noktanın bağlantısı en kısa sürede kurulacak. Bu da Afrin içine doğru 10 kilometre derinliğinde bir hat anlamına geliyor. Ayrıca Afrin’in tamamını temizlemek için sözkonusu komutan, ÖSO mensuplarına “En fazla bir ayımız var” diyerek hedef de koydu. Burseya’nın alınmasının ardından başta Kestel olmak üzere Afrin içlerine doğru operasyonların yoğunlaşması bekleniyor. (Yeni Şafak)