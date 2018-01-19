Afrin hattındaki muhaliflerin elleri tetikte

Suriyeli muhalifler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PYD/PKK’nın işgalindeki Afrin bölgesine gerçekleştireceği harekat için elleri tetikte bekliyor.

İdlib’deki AA muhabirleri, Afrin’deki terör örgütünün cephe hatlarına bakan gözlem noktalarında nöbet tutan muhalif savaşçıları görüntüledi.

Türkiye’nin Afrin’deki terör yuvalarına karşı başlatacağı askeri harekat öncesinde hazırlıklarını tamamlayan muhalifler, cephe hatlarındaki nöbet ve gözlemlerini sıklaştırdı.

Muhalifler, Afrin’deki teröristlerin hareketlerini gözleyerek zaman zaman uyarı ateşi açıyor.

Askeri muhalif gruplar, PYD/PKK'nın mevzilerine top ve roket atışları da yapıyor.

Afrin Halep'in Türkiye'nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi

Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep'in Türkiye'nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Doğusunda Arap çoğunluğun yaşadığı ancak terör örgütü PYD/PKK’nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve muhaliflerin kontrolündeki Azez yer alıyor. Güneyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki İdlib bulunuyor. İlçe, güneydoğu ucundan ise Esed rejim güçlerine bitişik durumda.

Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'ı sınırından uzaklaştırıp, PYD/PKK'nın işgalini sınır hattı boyuna yaymasının önüne geçtikten sonra hedefin Afrin olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'taki açıklamasında, "TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır, harekat her an başlayabilir." demişti.

Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında bulunuyor.