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Afrin harekâtının kadın subayları

03 Mart 2018 Cumartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 17:01

Sınır hattında harekâtın başından itibaren obüs bataryasında görev yapan kadın askerler arasında yüzbaşı ve üsteğmen olanlar var. Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün "Atış kontrol sistemleri tamamen bilgisayarla yapılan Fırtına obüsleri her türlü hava şartında görev yapabiliyor" diyor.


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik  Afrin'e doğru ilerleyişini sürdürürken, sınır hattındaki birliklerde  görevlendirilen kadın subaylar da harekatta aktif görev alıyor. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO)  desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekata katılan bazı birliklerde kadın  askerler de görev yapıyor. Bir kısmı daha önce Fırat Kalkanı harekatına da  katılan kadın subaylar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin adeta eli  ayağı oluyor.
 
Harekatın başından itibaren komando ve zırhlı birliklerin ilerleyişine  destek amaçlı sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryasında görevli Topçu  Yüzbaşı Dilek Aygün de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik operasyonlarda  görev alan subaylardan biri.
 
 
Aygün, Fırtına obüslerinin harekatta çok önemli bir yer tuttuğunu  söyledi.
 
Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki hedefleri nokta atışlarıyla imha  edebildiklerini belirten Aygün, "Fırtına obüsleri hareket kabiliyetleri ve  sıhhatli atışlarıyla muharebe sahasında çok büyük bir ateş destek vasıtasıdır.  Atış kontrol sistemleri tamamen bilgisayarla yapılan Fırtına obüsleri her türlü  hava şartında görev yapabiliyor. Bu da operasyon birliklerinin harekat  kabiliyetini ve arkalarında hissettiği güç ve güven unsurunu artırıyor. Harekatta  görev almak benim için çok önemli." diye konuştu.
 
 
"Kara Fatmaların, Nene Hatunların torunlarıyız"
 
Harekatta bakım takım komutanı olarak görevli Bakım Üsteğmen Ceren  Özçelik ise Fırtına obüslerinin onarım faaliyetlerini gerçekleştiren ekipte yer  alıyor.
 
Harekatta bulunmanın kendisi için onur olduğunu ifade eden Özçelik,  "Bakım kademesinde görevliyim, obüslerin bakımından sorumluyum. Bizler Kara  Fatmaların, Nene Hatunların torunlarıyız, vatan aşkı bize onlardan miras kaldı.  Bu mesleği yapmak ve bu harekata katılmak benim için bir onur." ifadelerini  kullandı.
 
Birliğinde mühimmat ve malzeme akışından sorumlu İkmal Üsteğmen Çiğdem  Yüksel de bütün zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve kararlılığa sahip  olduklarını dile getirdi.
 
Kadın subayların verilen görevleri büyük bir titizlikle yerine  getirdiğini vurgulayan Yüksel, "Gurur verici bir görev, verilen emirleri en hızlı  şekilde yerine getiriyoruz" dedi.
 
Bakım Üsteğmen Gülru Gizem Atabey ise bakım bölük komutanı olarak  görev yaptığını, emrindeki teknisyenlerle harekata katılan askeri araçların  bakımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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Afrin harekâtı Sınır hattı
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