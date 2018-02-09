Afrin Harekatı'ndan acı haber!

TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güney batısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla bugün Afrin'in güney batısında girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.