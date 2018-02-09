Afrin Harekatı'nda 21. gün!

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Afrin'de 1062 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ayrıca Saat 12:00'da iki köyün daha alındığı belirtildi.

