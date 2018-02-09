Afrin Harekatı'nda 21. gün!

12.00 : Afrin'in batısındaki Nisriyye ve Dükkan köyleri, YPG'li teröristlerden temizlendi. Söz konusu köylerin konumu, Reyhanlı'nın hemen kuzeydoğusunda sınırın sıfır noktasında.
11.30 : Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Afrin'in güneybatısında gerçekleşen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
09.55 : TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu.
08.30 : Türk savaş uçakları, dört günlük bir aranın ardından YPG'nin terör mevzilerini bombardımana tuttu. Gece yarısı gerçekleşen hava harekâtında vurulan yerler arasında Afrin merkez, Minniğ, Bafilun Dağı, Raco bölgesi ve Kefr Cenne de var.
Sosyal medyaya yansıyan video kayıtlarında jetlerin sesi net şekilde duyulurken, Afrin merkezden de ilk görüntüler ve fotoğraflar geldi. Afrin merkezde YPG'nin komuta merkezinin vurulduğunu belirten yerel kaynaklar, savaş uçaklarının Menbic üstünden de geçtiğini aktarıyor.
08.10 : Yerel kaynaklar, Türk topçusunun Cinderes'teki Deyr Balut'taki terör hedeflerini vurduğunu bildiriyor.
08.00 : Türkiye'nin askerlerini Menbic'ten askerlerini çekmesini istediği ABD, YPG'li teröristlerin kontrolündeki ilçeye Korgeneral Paul E. Funk ve General Jamie Jarrard'ı gönderdi. YPG'nin terör örgütü PKK ile bağlantısını göremediklerini söyleyen Korgeneral Funk, Türkiye'yi herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde karşılık vermekle tehdit etti. New York Times gazetesi, diğer Amerikan medyasıyla birlikte gittiği Menbic'ten olay yaratacak fotoğrafları sayfalarına taşıdı.