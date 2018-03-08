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Son dakika: Afrin Harekatı için ilk kez tarih verildi!

08 Mart 2018 Perşembe - 13:00 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 14:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşluğu,"Irak'ta sınır ötesi operasyon olacak. Operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir" dedi. Afrin harekatı ile ilgili de tarih veren Çavuşoğlu, "Mayıs ayına kadar biter" diye konuştu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Avrupa Karin Kneissl ile  görüştü.  Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye gündemine dair çok önemli açıklamlar yaptı. Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerden sonra PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi. Çavuşoğlu, ortak operasyon konusunda İbadi ile görüşüldüğünü belirtti.
 
AFRİN HAREKATI MAYIS AYINA KADAR BİTİR 
 
Çavuşoğlu, Afrin harekatının Mayıs ayına kadar sonlanacağını söyledi.
 
SALİH MÜSLİM'İN İADESİ 
 
Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve İsveç'ten geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.

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