Son dakika: Afrin Harekatı için ilk kez tarih verildi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşluğu,"Irak'ta sınır ötesi operasyon olacak. Operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir" dedi. Afrin harekatı ile ilgili de tarih veren Çavuşoğlu, "Mayıs ayına kadar biter" diye konuştu.

