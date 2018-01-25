Afrin harekatı devam ederken ekonomiyle ilgili önemli açıklama

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz kimin elinin kimin cebinde olduğunu, perde arkasında kimlerin neler çevirdiğini çok iyi biliyoruz. Bölge tamamen temizlenene kadar operasyonlar devam edecek. Operasyon ekonomimizi etkilemeyecektir. Ekonomimiz, aynı ordumuz gibi güçlüdür" dedi.

"Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığı ile Sürdürülebilir Kalkınma" konulu panelde konuşan Bakan Elvan, Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yol haritasından taviz vermeden büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya devam ettiğini belirtti. Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Elvan, "Bu süreçte ülke güvenliğine, hedeflerimize, ulusal ve bölgesel istikrara yönelik her türlü terör odaklarıyla da eş zamanlı mücadele ediyoruz" dedi.

Afrin'de bölücü terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın sadece Türkiye’nin güvenliği için değil, orta ve uzun vadede bölgenin istikrarı için de elzem olan bir hareket olduğunun altını çizen Elvan, "Kökü ve kökeni ne olursa olsun terör terördür. Türkiye bugüne kadar terör konusunda açık, net ve onurlu bir duruş sergilemiştir. Biz kimin elinin kimin cebinde olduğunu, perde arkasında kimlerin neler çevirdiğini çok iyi biliyoruz. Bölge terör unsurlarından tamamen temizlenene kadar operasyonlar devam edecektir. Bu bir milli mesele olduğu kadar bir insanlık meselesidir. Bir medeniyet meselesidir. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz. Allah yollarını açık etsin. Allah daima muzaffer etsin" şeklinde konuştu.

"Türkiye ekonomisi ordumuz gibi güçlü"

Gerek halihazırda yürütülen politikaların, gerekse Afrin'de sürdürülen operasyonların Türkiye'nin ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağı iddialarına ilişkin olarak ise Elvan, "Bir taraftan bu operasyonları yaparken, bir taraftan da ekonomimizi büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Operasyon ekonomimizi etkileyecek mi şeklinde sorular soruluyor. Operasyon ekonomimizi etkilemeyecektir. Daha önce vurguladım, bir kez daha vurgulamak istiyorum, ekonomimiz aynı ordumuz gibi güçlüdür, sağlamdır. Bizler; gençlerimize, kadınlarımıza, insanımıza yeni iş-aş kapıları açmaya, emekçinin yanında olmaya ve ekonomik potansiyelimizi daha da artırmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği parlak. Sizlerle birlikte geleceği inşa etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.