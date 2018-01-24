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Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 9:04 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 9:54

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesindeki  unsurlarına saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale  getirildi. 
 
TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale  getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden  kurtarmak için cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"  devam ediyor.
 
Şeyh Horoz bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı  amacıyla dün gece sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları  ile çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları,  BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci  maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terör hedeflerini vurmaya  dönük, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

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