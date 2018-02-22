Afrin'e giden özel birliklere çok özel karşılama

Arabanlılar JÖH ve komandoları karşılamak için sokağa döküldü. Özel birlikler, tekbirler ve Mehter Marşı ile karşılandı. Askerlere Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim emanet eden vatandaşlar "bir ıslıkla yanınızdayız" dedi

Afrin'e gitmek üzere Adıyaman'dan yola çıkan özel birlikler, Gaziantep'in Araban ilçesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. JÖH ve komandolar için sokaklara dökülen bölge halkı, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiği askerlere, "Bir ıslıkla yanınızdayız" dedi.

Adıyaman Jandarma Özel Harekat Taburu'ndan Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için yola çıkan 70 komandoya, Gaziantep'in Araban ilçesinde çok özel bir karşılama yapıldı. Özel birliklerin geleceğini duyan vatandaşlar, adeta sokağa akın etti. Çocuklar komando kıyafetleri, gençler zeytin dalı, kadınlar ise Türk bayrağı ile komandoları karşıladı. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda adeta insan selinin karşıladığı komandolar için tekbirler getirilip, dualar edildi. Askerlerin ilçeden geçişi esnasında Mehter Marşı ve kahramanlık türküleri çalındı. Yoğun ilgi nedeniyle polislerin geniş güvenlik tedbirleri aldığı programda askeri araç konvoyu sevgi gösterileri nedeniyle ilçede güçlükle ilerleyebildi.

Komandolara Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı

Afrin'deki kahraman Mehmetçik için 2 koçun kesildiği programda komandolara Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı emanet edildi. Komandoların komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını veren İlçe Kaymakamı Emin Bağlı, "Size bu Kur’an-ı Kerim’i sizi zırh olarak koruması için veriyorum. Rabbim bu Türk bayrağını da Afrin’de şerefle dalgalandırsın. Allah yar ve yardımcınız olsun’’ dedi.

Komandolar ise Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını 3 kez öperek, teslim aldı.

"Bir ıslıkla yanınızdayız"

Barış mesajlarının da verildiği karşılamada vatandaşlar güvercin uçurdu. İlçe protokolü ve vatandaşlara sarılarak, dua isteyen askerlere bölge halkı yanlarında olduklarını ifade etti. Bir vatandaş askerlere, "Bir ıslıkla yanınızdayız" dedi.

Vatandaşlar, askeri konvoya ilçe dışına kadar eşlik etti. İnsan selinin yaşandığı karşılama, drone tarafından havadan da görüntülendi.