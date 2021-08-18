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Afrin’e füzeli saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti

AA |  18 Ağustos 2021 Çarşamba - 16:12 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 16:12

Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel  Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı  gerçekleştirdiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i  çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde  tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık  hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon  sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.
 
  

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Afrin füze saldırı
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