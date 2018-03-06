Afrin'e 100 küçükbaş hayvan gönderildi!

Kemer Belediyesi öncülüğünde "Afrin yiğitlerinin yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanyada ilçedeki turizmciler, esnaf ve hayırseverlerin desteğiyle 100 küçükbaş hayvan temin edildi. Hayvanların bölgeye gönderilmesi amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in yaptığı duanın ardından tıra yüklenen hayvanlar, Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılması için Hatay 'a gönderildi. Tırın yola çıkmasının ardından Kemer Uygulama Oteli'nde kalan bir grup öğrenci, balkonda komando marşını okuyarak askerlere destek verdi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

İlçe sakinlerinin duyarlılığını göstermek istediklerini belirten Gül, "Bu kampanyaya Kemer Otelciler ve İşletmeciler Birliği, turizmciler ve hayırsever esnaf büyük destek verdi. Bu şekilde vatanımıza ve askerlerimize sahip çıktığımızı göstermiş olacağız. Bunun askerlerimize moral olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.