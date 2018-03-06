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Afrin'e 100 küçükbaş hayvan gönderildi!

AA |  06 Mart 2018 Salı - 22:57 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 22:57

Antalya'nın Kemer ilçesinden, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 100 küçükbaş hayvan gönderildi.


Kemer Belediyesi öncülüğünde "Afrin yiğitlerinin yanındayız"  sloganıyla başlatılan kampanyada ilçedeki turizmciler, esnaf ve hayırseverlerin  desteğiyle 100 küçükbaş hayvan temin edildi. Hayvanların bölgeye gönderilmesi  amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
 
İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in yaptığı duanın ardından tıra yüklenen  hayvanlar, Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılması için Hatay'a  gönderildi. Tırın yola çıkmasının ardından Kemer Uygulama Oteli'nde kalan bir  grup öğrenci, balkonda komando marşını okuyarak askerlere destek verdi.
 
Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla böyle bir  organizasyon yaptıklarını söyledi.
 
İlçe sakinlerinin duyarlılığını göstermek istediklerini belirten Gül,  "Bu kampanyaya Kemer Otelciler ve İşletmeciler Birliği, turizmciler ve hayırsever  esnaf büyük destek verdi. Bu şekilde vatanımıza ve askerlerimize sahip  çıktığımızı göstermiş olacağız. Bunun askerlerimize moral olacağını düşünüyoruz."  diye konuştu.

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Afrin küçükbaş hayvan Zeytn Dalı Harekatı TSKya destek
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