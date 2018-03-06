Afrin'den son dakika... İki köy daha teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Tall Hamu köyü ile ilçenin kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Matinli köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 119'u köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 149 bölgeyi kontrol altına aldı.