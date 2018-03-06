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Afrin'den son dakika... İki köy daha teröristlerden temizlendi

AA |  06 Mart 2018 Salı - 18:48 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 19:04

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Tall Hamu ve Matinli köylerini teröristlerden arındırdı.


Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Tall  Hamu köyü ile ilçenin kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Matinli köyünü terör  örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
 
Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran  ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 119'u köy, 30'u  kritik nokta olmak üzere toplam 149 bölgeyi kontrol altına aldı.
 
  
 

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