Afrin'den kaçış yoluna 500 kişilik tampon

Zeytin Dalı Harekâtı’nda PYD/ YPG’li teröristlerin etrafı çevrilerek kent merkezine mi hapsedileceği yoksa bir geçiş yolu bırakılıp bölgeyi terk etmeye mi zorlanacakları merak konusu olmuştu. Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO), Afrin’in güneydoğusunda teröristlerin muhtemel kaçış güzergâhı olarak değerlendirilen Tel Rifat kasabasından geçişleri kesmeye yönelik yığınağa başladı.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 5 gün geride kaldı. Dağlık alanlarda ve bu alanlardaki vadilerde başlatılan kara harekâtına her geçen gün yeni cepheler ekleniyor. Kısa sürede ağır kayıplar veren PYD/YPG’nin militanlarını kaybetmeye başladığı, bazılarının saf değiştirmeye, bazılarının da Afrin bölgesinden kaçmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ÖSO, Afrin bölgesini 3 taraftan kuşattı. Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki Tel Rifat kasabası, rejim güçlerinin kontrolündeki Halep kırsalına açılıyor. Afrin’den kaçmayı planlayan teröristlerin TSK ve ÖSO güçleriyle karşılaşmadan bölgeden çıkabilmelerinin tek yolu, Tel Rifat üzerinden geçmeleri.

Teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik bir güçle doğudaki Mare’den Tel Rifat’a doğru harekete geçti. TSK’nın harekâtın ilk gününde vurduğu Minnag Askeri Havaalanı da bu bölgede bulunuyor. Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde ABD, Afrin bölgesindeki PYD/YPG’lilere Minnag Havaalanı’nı kullanarak silah ve mühimmat yardımında bulunuyordu. ÖSO’nun bölgede kontrolü sağlamasının ardından TSK, Minnag Havaalanı’nı lojistik merkez olarak değerlendirebilir.