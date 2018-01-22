TSK duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis 'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile çatışmaya girildiği belirtildi.

Çatışmada bir askerin şehit düştüğü bildirilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.