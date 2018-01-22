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TSK duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 23:09 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 1:59

Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir asker şehit oldu.


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba  Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir asker  şehit oldu. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Kilis'in  Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları  ile çatışmaya girildiği belirtildi.
 
Çatışmada bir askerin şehit düştüğü bildirilerek, "Bizleri derin bir  acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan  rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk  milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
 

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