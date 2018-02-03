03 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
14°C / 13°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.119 -0.78 EURO 4,7060 0.71
USD 3,7750 1.18 ALTIN 161,430 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Afrin'deki terör mevzileri ATAK helikopterleri ve obüslerle vuruluyor!

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 17:31 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 17:31

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) ATAK helikopterleri ve obüslerle ateş altına alındı.


TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek,  bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20  Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
 
Reyhanlı ve Kırıkhan'ın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan  teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait ATAK helikopterleri ve obüs toplarıyla  vuruluyor.
 
 
Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgeden dumanlar da  yükseliyor. 
 
Askeri araçların ise sınır hattına sevkıyatının sürdüğü gözlendi. 
 
TERÖR HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURULDU
 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgali altındaki alanları havadan ve karadan vurdu. 
 
 
Sınırda konuşlu Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar ve tanklar, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü  PYD/PKK'ya ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.
 
Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.
 
Bu arada, bölgeden şiddetli çatışma sesleri duyulurken tank ve top  atışlarının yapıldığı bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden  izlendi.
 
 
Bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye edilirken savaş  uçakları ve helikopterler sınır hattında uçuş yaptı. (AA)

ETİKETLER

Afrin ATAK helikopterleri obüs TSK ypg pkk terör mevzileri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.