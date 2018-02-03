Afrin'deki terör mevzileri ATAK helikopterleri ve obüslerle vuruluyor!

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) ATAK helikopterleri ve obüslerle ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Reyhanlı ve Kırıkhan'ın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK 'ye ait ATAK helikopterleri ve obüs toplarıyla vuruluyor.

Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgeden dumanlar da yükseliyor.

Askeri araçların ise sınır hattına sevkıyatının sürdüğü gözlendi.

TERÖR HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgali altındaki alanları havadan ve karadan vurdu.

Sınırda konuşlu Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar ve tanklar, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.

Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Bu arada, bölgeden şiddetli çatışma sesleri duyulurken tank ve top atışlarının yapıldığı bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden izlendi.

Bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye edilirken savaş uçakları ve helikopterler sınır hattında uçuş yaptı. (AA)