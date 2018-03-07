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Afrin'deki terör hedefleri obüs toplarıyla vuruldu

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 19:47 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 19:47

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla ateş altına alındı.


Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de  YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin  baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin  Dalı Harekatı devam ediyor.
 
Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan teröristlere ait  mevziler obüs toplarıyla vuruldu.
 
Mehmetçik'ten çocuklara çikolata
 
Bu arada, askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesinde de  Mehmetçik'in geçiş güzergahındaki sınır mahallelerinde yaşayan çocuklar askerlere  el sallayarak sevgi gösterilerinde bulundu.
 
Yaşları 4 ile 10 yaş arası değişen çocukların sevgilerine duyarsız  kalmayan askerler de onlara çikolata dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

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