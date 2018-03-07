Afrin'deki terör hedefleri obüs toplarıyla vuruldu

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan teröristlere ait mevziler obüs toplarıyla vuruldu.

Mehmetçik'ten çocuklara çikolata

Bu arada, askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesinde de Mehmetçik'in geçiş güzergahındaki sınır mahallelerinde yaşayan çocuklar askerlere el sallayarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Yaşları 4 ile 10 yaş arası değişen çocukların sevgilerine duyarsız kalmayan askerler de onlara çikolata dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.