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Afrin'deki stratejik hilal, İdlib ile Fırat Kalkanı'nı da birleştirdi

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 18:49 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 19:13

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla kara temasını kesmesiyle, kuzey Suriye'deki muhalif bölgeler de birleşmiş oldu.


TSK ve ÖSO, Afrin’in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Aşağı  Sinara ve Yukarı Sinara köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlemiş, kurtarılan hilal  şeklindeki alan teröristlerin Suriye-Türkiye sınırıyla temasını kesmişti.
 
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerlemesiyle Afrin'de ortaya çıkan stratejik  hilal, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili ve Halep'in Azez ilçesi arasında kara  bağlantısını yeniden sağlamış oldu.
 
Şubat 2016'da Halep'ten Kilis'e uzanan Halep otoyolu ve Halep  kuzeyindeki Başköy ve Rityan üzerinden kuzeye uzanan yolun Esed rejimi tarafından  ele geçirilmesi ile İdlib ve Halep kuzeyinin kara bağlantısı kopmuştu.
 
 
 
Muhaliflerin kontrolündeki İdlib ile ÖSO'nun TSK'yla kontrol ettiği  Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin birleşmesi, Türkiye'nin sınır güvenliğinin daha  güçlü sağlanmasına hizmet edecek.
 
Suriye'nin kuzeyinde birleşen muhalif bölgelerin terörle mücadelede  Türkiye'ye avantaj sağlaması bekleniyor.
 
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 87'si köy, 6'sı köy  altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak  üzere 115 noktayı ele geçirdi.
 

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Afrin Fırat Kalkanı Harekatı İdlib stratejik hilal
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