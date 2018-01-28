Afrin’deki PKK/PYD mevzileri vuruluyor

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK, Afrin'in batısındaki operasyon çerçevesinde Cinderes beldesindeki örgüte ait noktaları savaş uçakları ve topçu atışlarıyla vuruyor. Cinderes beldesinde TSK uçaklarının nokta atışları sürerken bölgede konuşlanan ÖSO birlikleri de mevzilerini en uç noktalara taşıyarak "drone"larla keşif çalışmalarına devam ediyor.
Dumanlar çıktığı görülüyor
Suriye sınırında bulunan ve terör örgütü PKK/PYD’li teröristlerin bulunduğu mevziler, Türk Silahlı Kuvvetlerince havadan ve karadan bombalanmaya devam ediyor. Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mevkisinde bölgede bulunan dağlardan bombardımanın ardından dumanlar çıktığı görülüyor. Afrin’in Harabi Sülük köyü kırsalına yapılan top atışları da devam ediyor.
Saniye saniye izlendi
Zeytin Dalı Harekatının 9’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis’teki sınır birliklerinden PKK/PYD hedeflerine ÇNRA ile vurdu. Kilis’ten çıplak gözle roketlerin gidişi saniye saniye izlendi.