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Afrin'deki Mehmetçiğe 1 ton 'Antep Fıstığı' gönderildi!

İHA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 15:58 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 16:12

Gaziantep’in Nizip ilçesinde fıstık hali esnafları, kampanya ile topladıkları yaklaşık 1 ton Antep fıstığını, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiğe gönderdi.


Nizip içesi fıstık halindeki esnaflar başlattıkları kampanya ile yaklaşık 1 ton Antep fıstığı topladı. Esnaflar topladıkları fıstıkları, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere gönderecek. Nizip Fıstık Hali Başkanı Ahmet Polat, Nizip Fıstıkçılar Sitesi ve Nizip Ticaret Borsası işbirliğinde kampanyayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Suriye’nin zor coğrafyasında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerimize moral olması ve desteğimizi hissedebilmeleri amacıyla böyle bir kampanya başlattı. Askerlerimizin her zaman yüreklerimizde olduğunu, kalbimizin onlarla attığını hissettirmek için başlattığımız kampanya ile şimdiye kadar 1 ton fıstık topladık. Bu toplanan fıstıkları orada görev yapan askerlere göndereceğiz" dedi.
 
 
Şehit olan askerlere rağmen gazi olanlara da geçmiş olsun temennisinde bulunan Polat, "İnşallah askerlerimiz orada yürütülen operasyonu başarıyla tamamlanarak ailelerinin yanlarına dönmelerini temenni ediyoruz. Fıstık hali esnaflarımız her zaman 'her şartlarda malımız canımız askerimize feda olsun' düşüncesindedir. Allah onların tırnağına taş değdirmesin" diye konuştu. (İHA)

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Afrin Mehmetçik 1 ton Antep fıstığı
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