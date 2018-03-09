Afrin'de terörün yol açtığı tahribat gün yüzüne çıktı

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sürerken, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde terörün yol açtığı tahribat AA ekibi tarafından görüntülendi. Çatışmalar sırasında yerleşim yerlerini ateşe veren, el yapımı patlayıcılar kullanan teröristlerin Bülbül kasabası, Şeyh Huruz, Mikdad, Kastel köylerine büyük hasar verdiği ortaya çıktı. Askerler, kontrolün sağlandığı yerleşim alanlarında bir yandan teröristlerce yerleştirilmiş patlayıcıları imha ederken, diğer yandan da evlerine dönen halka gıda yardımında bulunuyor. Bülbül kasabasındaki evinde çatışmalara tanıklık eden 70 yaşındaki Hüseyin Rajov: "Türk askeri gelmeden YPG/PKK'lılar her yeri ateşe verdi, Allah yardım etti Türk Ordusu geldi, artık güvendeyiz, tüm ihtiyaçlarımızı askerler karşılıyor"

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sürerken, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde terörün yol açtığı tahribat AA ekibi tarafından görüntülendi.

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde daha önce terör örgütü YPG/PKK işgalindeki kasaba köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.

Harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere 157 bölge terörden arındırılırken, bölgede görevli AA ekibi Bülbül kasabası, Şeyh Huruz, Mikdad, Kastel köylerini görüntüledi.

Bülbül kasabası terör yuvasına dönüşmüş

Afrin kuzeyinde harekat kapsamında teröristlerden temizlenen ilk belde olan Bülbül'e giren AA ekibi, belde girişinde halen asılı olan teröristlerin fotoğrafları, beldeye bakan Darmık dağı yamaçlarında betondan inşa edilen ve F-16'lar tarafından vurulan teröristbaşı Öcalan posteri ile YPG/PKK'lı teröristlerin karargah binası, eğitim kampı, sözde nüfus ve tapu müdürlükleri ile belediye binasına girdi.

Yerel kaynaklar teröristlerin 4 yıl boyunca beldede vergi topladığını, kimlik dağıttığını, el koydukları tarım arazilerini bölgeye getirdikleri yandaşlarına sözde tapular ile sattıklarını söyledi.

YPG/PKK'lılar her yeri ateşe verdi

Terör yuvası haline gelen Bülbül'de çatışmalara tanıklık edenler, teröristlerin çatışmalar sırasında yerleşim yerlerini ateşe verdiğini, el yapımı patlayıcılarla binaları patlatarak büyük hasar verdiklerini ifade etti.

Bülbül kasabasındaki evinde eşiyle birlikte yaşayan 4 çocuk babası 70 yaşındaki Hüseyin Rajov, harekattan önce teröristlerin belde sakinlerini zorla Afrin'e göçe zorladığını, kendisinin çok yaşlı olduğunu söyleyerek kaldığını, bir oğlunu zorla askere aldıklarını ve götürdüklerini belirtti.

Beldede çatışmalar öncesinde dumanlar yükseldiğini ve patlama sesleri geldiğini söyleyen Rajov, "Türk askeri gelmeden YPG/PKK'lılar her yeri ateşe verdi, Allah yardım etti, Türk Ordusu geldi, artık güvendeyiz, tüm ihtiyaçlarımızı askerler karşılıyor. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Şeyh Huruz, Mikdad, Kastel köylerinde terörün izleri

TSK ve ÖSO tarafından teröristlerden temizlenen Şeyh Huruz, Mikdad, Kastel köylerinde bomba imha timleri teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarını sürdürürken, sadece Mikdad köyünde 200'ün üzerinde el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Köylerde yaşam normale dönmeye başlarken, köylerden teröristlerin yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Evlerine dönen halka gıda yardımında bulunan askerler, patlayıcılara karşı uyarıda bulunuyor.