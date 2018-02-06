Afrin'de teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü sağladı. Terör örgütünün 35 kişilik grupları eğitime aldığı kampta duş, yatakhane ve yemekhanenin yanı sıra teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekatından korunmak için tünel ve sığınaklar dikkati çekti.

