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Afrin'de teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi

06 Şubat 2018 Salı - 10:36 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 10:46

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü sağladı. Terör örgütünün 35 kişilik grupları eğitime aldığı kampta duş, yatakhane ve yemekhanenin yanı sıra teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekatından korunmak için tünel ve sığınaklar dikkati çekti.


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü  hedeflerine yönelik operasyonunu sürdüren Mehmetçik, Afrin'in batısında terör  örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü  ele geçirdi. Terör örgütünün 35 kişilik grupları eğitime aldığı kampta duş,  yatakhane ve yemekhanenin yanı sıra teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru  dikkati çekti. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı  sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale  getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden  kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı  Harekatı sürüyor.
 
 
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş  Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM  sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde  Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında terör  hedefleri vurulmaya devam ediliyor.
 
Hareket planlandığı gibi sürerken Mehmetçik, Afrin'in batısında terör  örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü  ele geçirdi.
 
 
Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AA ekibinin  görüntülediği kamp alanında terör örgütü, 35 kişilik grupları eğitime alıyordu.  Sözde eğitim kampında PYD/PKK'lı teröristlerin yanı sıra DEAŞ'lı teröristler ve  bölgede zorla silah altına alınan çocuklara da eğitim veriliyordu.
 
Duş, yatakhane ve yemekhanenin de bulunduğu alanda, teröristlerin spor  yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekatlarından korunmak için tüneller ve  sığınaklar ile terör örgütü elebaşının adının yazılı olduğu tabela dikkati çekti.  Burada asılı olan terör örgütünün paçavrası, harekata katılan TSK personeli  tarafından kaldırıldı.
 
 

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