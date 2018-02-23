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Afrin’de teröristlere ait petrol rafinerisi vurularak imha edildi

İHA |  23 Şubat 2018 Cuma - 19:29 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 19:29

Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bombardıman devam ederken teröristlere ait bir petrol rafinerisi vurularak imha edildi. Bölgeden yükselen duman gökyüzünü sardı.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen terör hedefleri bombalanmaya devam ediyor. Havadan ve sınır birliklerinden yapılan atışlarla Afrin’in Raco bölgesinde bulunan teröristlere ait bir petrol rafinerisi vuruldu. İmha edilen rafineriden yükselen duman gökyüzünü sardı.

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