Afrin'de terör saldırısı! Çok sayıda çocuk yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
İftar öncesi düzenlenen terör saldırısında aracın çevresinde oynayan 5 çocuk yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği bildirildi.
Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.
MSB: ÇOCUKLARI HEDEF ALACAK KADAR ALÇAKLAR
İftar öncesi düzenlenen saldırıya MSB'den sert tepki geldi. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:
Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Masum çocukları hedef alacak kadar alçalan terör örgütü, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’de gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında 5 çocuğu yaraladı. İfadelerini kullandı.