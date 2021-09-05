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Afrin'de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı

Ferhat DERVİŞOĞLU- İzzet NAZLI/REYHANLI, (Hatay), (DHA) |  05 Eylül 2021 Pazar - 18:09 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 18:09

Suriye'nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Afrin kent merkezinde, bugün saat 15.30 sıralarında park halindeki araç patlatılarak saldırı düzenlendi. Patlama ile ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldığı açıklamada "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
 

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Suriye Afrin patlama
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