Afrin’de her taşın altından PKK çıkıyor

PKK ve Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG arasındaki ilişki bir kere daha ifşa edildi. Öldürülen YPG’li teröristin hücum yeleğinde, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın arması çıktı. Afrin’deki bir ilköğretim okulunda bulunan ders kitabında da skandal harita bulundu.

Afrin’de öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinden bölücü terör örgütü PKK ’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın armasının çıkması, iki terör örgütü arasındaki bağı bir kez daha ortaya koydu.

Türkmenlerden oluşan Fatih Sultan Mehmet Taburu’nda YPG’ye karşı gönüllü olarak savaşan Rizeli Murat Kutanis tarafından çekilip paylaşılan fotoğraflar, terör örgütleri YPG ve PKK arasındaki bağı bir kez daha ifşa etti.

Fatih Sultan Mehmet Taburu’nun düzenlediği operasyonda öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinin üzerinde bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın arması çıktı.