Afrin'de hedefler vuruluyor

TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Darmık Dağı kırsalında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerin yer aldığı hedefler, uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vuruluyor.

Bu arada dün TSK tarafından alınan Kösenli ve Pendirek köylerinde TSK ve ÖSO mensuplarının ve askeri araçların hareketliliği gözlendi.