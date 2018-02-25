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Afrin'de hedefler vuruluyor

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 18:42 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 18:42

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen hedefler, havadan ve karadan etkisiz hale getiriliyor.


TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgeyi terör  örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla  sürdürülüyor.
 
Bu kapsamda, Darmık Dağı kırsalında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait  sığınak, barınak ve mevzilerin yer aldığı hedefler, uçaklar ve topçu birlikleri  tarafından vuruluyor.
 
Bu arada dün TSK tarafından alınan Kösenli ve Pendirek köylerinde TSK  ve ÖSO mensuplarının ve askeri araçların hareketliliği gözlendi.
 
Askeri hareketliliğin sürdüğü Kilis'in Suriye sınırındaki bölgelerden  yükselen dumanlar görülürken, patlama ve silah sesleri de duyuluyor.

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