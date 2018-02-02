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Afrin'de hava savunma füzesi ele geçirildi

02 Şubat 2018 Cuma - 9:48 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 10:00

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerden SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden SA-18  omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi ile çok sayıda silah ve mühimmat  ele geçirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında 30-31 Ocak'ta terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu  teröristlerden ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin bilgi verildi.
 
Buna göre, SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi, 4  kalaşnikof piyade tüfeği, 2 bixi makineli tüfek, 2 RPG 7 roketatar, 4 RPG 7  roketatar mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 3 tabanca, anti tank mayını, 2 el  bombası, 3 dürbün, 2 el telsizi, 15 şarjör ile çok miktarda muhtelif çapta hafif  silah mühimmatı ele geçirildi.

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