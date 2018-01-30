Afrin'de harekat genişliyor! Sıra oraya geldi...

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 10 gün geride kaldı. PYD/PKK’lı teröristlerden temizlenen Burseya Dağı’nda savunma hatları oluşturuldu. Harekâtın, dağa 13 kilometre uzaklıktakı Afrin’e doğru daha da hızlanacağı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin ve çevresine yönelik karadan ve havadan sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı 10. günü doldurdu. Önceki gün alınan Burseya Dağı çevresi ile dört bölgeden dün Afrin’e doğru harekâta devam edildi. Burseya Dağı’ndan temizlenen terör örgütü PYD/PKK, Afrin’e ulaşan dağlık bölgede yeni savunma hatları oluşturdu. TSK ve ÖSO güçleri, savunma hattını kırmak için dün Burseya Dağı’ndan üç koldan ilerledi. Harekâtı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Burseya Dağı’nda incelemelerde bulundu.

Bafilon’a doğru

Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoru oluşumunu engellemek için Fırat Kalkanı’nın ardından ikinci büyük operasyon olan Zeytin Dalı Harekâtı’nın 9. gününde stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

Tepenin en yüksek noktasına Türk bayrağı diken askerler, beton sığınak ve mevzilerde bubi tuzaklarına karşı imha çalışması yürütüyor. Türkiye’ye roketli saldırıların düzenlendiği dağın ele geçirilmesinin ardından Kilis ile Hatay’da gece sakin geçti. Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekâtın ilçeye doğru daha da hızlanacağı bildirildi.

Harekât genişleyecek

Operasyon kapsamında Burseya Dağı’nın alt kısmında yer alan Afrin’in doğusundaki Kastel Cündo köyünü de önceki gün ele geçiren TSK ve ÖSO kuvvetleri, dün dağlık ve tepelik araziden oluşan Bafilon bölgesine doğru ilerledi. Bölgedeki terör hedefleri, önceki gece Burseya Dağı’na konuşlanan tank ve toplarla vuruldu. Tespit edilen noktalar, havadan da F-16’lar ile etkili bir şekilde vuruldu.

Bafilon’un alınmasının ardından operasyonun Afrin’e 18 kilometre mesafede yer alan Katma köyüne doğru genişleyeceği öğrenildi. Operasyonun, kuzeydoğudan Afrin’in yönelerek Afrin yolu üzerindeki Arap köylerine, oradan da Katma köyünün hemen altında bulunan Kefer Cenne’ye doğru operasyonun genişleyeceği kaydedildi. Bu bölgelere ulaşıldıktan sonraki hedefin ise operasyon harekât masasında ele alınacağı dile getirildi.

ÖSO’nun en büyük gruplarından olan Cephe El Şamiye komutanlarından Abu Ali Succu, TSK’nın denetimine geçen Burseya Dağı ile Kastel bölgesinde terör örgütünün 5 yıldır savaşa hazırlık yaptığını açıkladı. Succu, Burseya Dağı’nın operasyonuna ÖSO olarak bin kişilik kuvvetle katıldıklarını, ancak muharebeye 250 kişilik kuvvetle çıktıklarını söyledi.

Siviller tahliye ediliyor

Harekâtın Afrin’e doğru ilerlemesi ile birlikte bölgedeki sivillerin yerlerini terk edip güvenli noktalara yöneldiğini ifade eden Succu, “Siviller bizim kontrol ettiğimiz noktalara doğru geliyor. Biz ÖSO olarak önden Afrin’e ilerleyip sivilleri tahliye edeceğiz” dedi. Harekât kapsamında Afrin’e bağlı Raco, batı kesiminde bulunan Cinderes, Mabeta ve Şiye ilçelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. (Milliyet)