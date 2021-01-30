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Afrin'de bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 17:21 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 17:21

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı.


Suriye'nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen  bomba infilak ettirildi.
 
Terör saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil yaralandı.
 
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
 
Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi.
 
 
Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan  yangına müdahale etti.
 
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının  terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
 
Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında  terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.
 

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