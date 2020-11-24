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Afrin'de bombalı araç patlatıldı: 2 ölü, 17 yaralı

24 Kasım 2020 Salı - 19:16 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 19:20

Hatay Valiliği, Suriye'de Afrin merkezdeki Azez yolunda bombalı aracın patlatılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.


Suriye'de Afrin merkezdeki Azez yolunda bombalı aracın patlatılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.
 
Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "24.11.2020 günü saat 16.35 sıralarında Afrin Merkez Azez yolu üzerinde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 2 şahsın hayatını kaybettiği, 17 şahsın çeşitli yerlerinde yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi. 
 

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