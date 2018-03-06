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Afrin'de bir köy daha temizlendi

AA |  06 Mart 2018 Salı - 22:39 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 0:59

TSK ve ÖSO, Afrin'in Katmah köyünü teröristlerden temizledi


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO), Afrin'in Katmah köyünü teröristlerden arındırdı. 
 
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Katmah  köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
 
Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran  ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 120'si köy, 30'u  kritik nokta olmak üzere toplam 150 bölgeyi kontrol altına aldı.
 

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TSK Afrin Zeytin Dalı Harekatı Katmah köyü
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