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Afrin'de bir ilk yaşandı! Ve barajın karşısına geçildi

05 Mart 2018 Pazartesi - 11:14 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 11:56

Afrin'de Meydanlı/Meydanköy Barajı çevresindeki Alıcı ve Bulşek köyleri bu sabah teröristlerden temizlendi. Böylece harekâtın başından bu yana ilk kez barajın karşısına ulaşılmış oldu.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO), Afrin'in Beluşank ve Alıcı köylerini teröristlerden arındırdı. 
 
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve  Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy  altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere  136 noktayı ele geçirdi.
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal,  Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz,  Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri,  Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne  bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Halilo, Mesekanlı,  Hacı Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı  Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude,  Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman  Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak,  Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık,  Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh  Hadid belde merkezi, beldeye bağlı Soğulcak, Aranda Aşağı Sinara ve Yukarı  Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Tepesi, Kara Mitlak  köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender,  Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,  Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra,  Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides,  Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs  olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Alıcı ve Beluşank köyü,  Burseya ve Bafliun Dağları, Bafliun, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin,  Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş,  Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile  Cemiliyye köy altı yerleşimi.
 
 
 

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