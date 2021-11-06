Afrika ülkesi Sierra Leone büyük bir felakete uyandı! Yakıt tankeri patladı: En az 91 kişi öldü

Son dakika haberine göre; Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankeri, başka bir araçla çarpıştı.
Kaza sonrası tankerde büyük bir patlama meydana geldi.
Yetkililer, en az 91 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Sierre Leone Ulusal Afet Yönetim Ajansı Başkanı Brima Bureh Sesay, yerel basına yaptığı açıklamada "korkunç, korkunç bir kaza" ifadesini kullandı.
Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Yakıt taşıyan bir tanker başka bir araçla çarpıştı ve Wellington'daki Bai Bureh Yolu üzerinde büyük bir patlama oldu. Sosyal medyada dolaşan video ve fotoğraflar çok üzücü. Patlamada ölenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.