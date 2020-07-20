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Afrika sıcakları geliyor... Kavrulacağız

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:33 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 12:33

Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 44 dereceyi buldu.


Yeni bir sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, A'dan Z'ye programında son hava durumu raporunu anlattı.
 
Bünyamin Sürmeli'nin açıklamaları şöyle:
 
AFRİKA SICAKLARI GELİYOR
 
Afrika sıcakları sırasını bekliyor. Şu anda hali hazırda kendini gösteren Basra sıcaklıkları. Biz Basra sıcaklıklarının müdavimiyiz. Ama dünden beri bir hareketlenme var. Başkent ve çevreleri 37 dereceleri ölçüyor. Bugün de devam ediyor. Sıcak sanki Ege ve Akdeniz'e paylaştırılıyor. Bugün Antalya'daki 32 derecelik sıcaklık yarın 40 dereceye çıkıyor. Ama bu defa da İç Anadolu'daki sıcaklıklar düşmeye başlıyor.
 
ŞANLIURFA 44 DERECE
 
Muğla, Denizli, Aydın çevresi 38 dereceyi görüyor. Adana 37-38 derece. Güneydoğu zaten yüksek. Şanlıurfa 44 derece! İki üç gündür böyle. Gölgede ya da açıkta sıcaklık derecelerinden bahsediyoruz ya, bize temas eden havanın gölge ya da güneşteki farklılığı diye bir şey yok. Biz güneşe çıktığımızda o hava bize temas ediyor, üzerine bir de ışınlar bizi etkiliyor. Biz 44 derecede gölgede bile olsak biz 44 dereceye maruz kalıyoruz. Bu kadar yüksek dereceye maruz kalmak sıkıntı. Dışarıda uzun süre geçirmeyin.
 
İZMİR HAFTANIN İKİNCİ YARISINDA 40 DERECE
 
Marmara'da sıcaklıklar biraz daha düşük. Karadeniz'de bölgesel geçişler var. Yurdun geri kalanı güneş almayı sürdürecek. İstanbul'da sıcaklık 29 derece civarında olacak. Ankara çok sıcak ama yarından itibaren düşüyor ve 32 derece civarlarına geliyor. İzmir'de ise 35 dereceye yanaştı. Haftanın ikinci yarısında 40'a dayanacak.
 

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