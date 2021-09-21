Afrika Seyahatlerim konusu nedir, Emine Erdoğan'ın kitabı ne zaman satışa çıkacak?

Emine Erdoğan, Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabının tanıtımını New York’taki Türk Evi'nde yaptı. Emine Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Afrika Seyahatlerim' adlı kitabın konusu, piyasaya çıkış tarihi ve ücreti gibi detaylar merak ediliyor. Peki Afrika Seyahatlerim konusu nedir, kitap ne zaman satışa çıkacak? Afrika Seyahatlerim kitabının fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabının tanıtımını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde New York’taki Türk Evi'nde ülke liderlerinin eşleri, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerinin katıldığı programla gerçekleştirdi. Okuyucular, Emine Erdoğan'ın kitabının konusunu, piyasaya çıkış tarihini ve ücretini merak ediyor. Peki, Afrika Seyahatlerim konusu nedir? Afrika Seyahatlerim kitabı ne zaman satışa çıkacak, ücreti ne kadar?

AFRİKA SEYAHATLERİM NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

"Afrika Seyahatlerim" adlı kitabı, ekim ayı başında Türkiye'de satışa sunulacak.

AFRİKA SEYAHATLERİM KONUSU

Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği kitapta, 2014-2020 yıllarında Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor.

Kitaba, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, ''Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.'' sözleriyle başlayan Emine Erdoğan, "Afrika'ya doğru" başlıklı ön sözde, yurt dışı yolculuklarının, kendisi için "insanlık tecrübelerine şahitlik edip sorumlulukları yeniden hatırlamak" demek olduğunu dile getirdi.

Afrika'ya eşinin gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ziyaret yaptığını hatırlatan Emine Erdoğan, ''Bu hatırat, eşimin Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği Afrika ziyaretlerine yaptığım refakat sırasındaki şahitliklerime dayanıyor. Umuyorum bu kitap, iyiliğe, iş birliğine ve birbirimizi daha iyi anlamaya vesile olur, Afrika ile aramızdaki dostluk köprülerini güçlendirir.'' değerlendirmesinde bulundu.

KİTABIN GELİRİ AFRİKALI KADIN VE ÇOCUKLARA

Kitabın tüm telif geliri, Emine Erdoğan himayesinde Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara, kalkınma, eğitim, sağlık ve kültür desteği olarak ulaşacak.

Bandrollü satışı henüz başlamadığından kitabın ücretine dair net bir bilgi bulunmuyor.